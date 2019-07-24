Новая аудиостатья «Чемпионата». Путь Моуринью от учителя физкультуры к успеху

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Новый выпуск посвящён Жозе Моуринью. Он прошёл путь от школьного учителя физкультуры до топ-тренера, выигравшего всё. В молодости драматичные события в семье обострили его честолюбие и стремление побеждать. Его методы работы опережали время: многие игроки считали его волшебником. В Англии остальные тренеры учились у него. Моуринью сделал АПЛ такой, какая она есть сейчас.
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