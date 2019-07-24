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Новая аудиостатья «Чемпионата». Путь Моуринью от учителя физкультуры к успеху

Новая аудиостатья «Чемпионата». Путь Моуринью от учителя физкультуры к успеху
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.

Новый выпуск посвящён Жозе Моуринью. Он прошёл путь от школьного учителя физкультуры до топ-тренера, выигравшего всё. В молодости драматичные события в семье обострили его честолюбие и стремление побеждать. Его методы работы опережали время: многие игроки считали его волшебником. В Англии остальные тренеры учились у него. Моуринью сделал АПЛ такой, какая она есть сейчас.

Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:

в iTunes
в приложениях для мобильных Android-устройств
в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
в плеере TuneIn
в плеере Castbox
в плеере Podster
в плеере на YouTube

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