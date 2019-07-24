«Зенит» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»

Пресс-служба «Зенита» показала, что осталось за кадром в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Петербургский клуб одержал победу со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Видео доступно в YouTube-канале «Зенита».

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Иван Миладинович нарушил правила в штрафной площади своей команды против Сердара Азмуна. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил пенальти, а сам иранец его же и реализовал. На 89-й минуте точку в матче поставил Магомед Оздоев.



Для действующего чемпиона эта победа стала второй в двух играх. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые вышли на второе место. Выше «Зенита» располагается только «Урал» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.