Стало известно место проведения матча «Оренбург» — «Зенит»
Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин сообщил о решении провести матч «Оренбург» — «Зенит» на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Ранее оренбургская арена не могла пройти лицензирование для проведения матчей Премьер-Лиги.
«Игра „Оренбурга“ с „Зенитом“ состоится на стадионе „Газовик“ в Оренбурге», — сказал Пышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Встреча «Оренбург» — «Зенит» состоится 28 июля и начнётся в 14:00 мск. В первых двух турах сезона «Оренбург» проиграл в гостях «Ростову» и ЦСКА с одинаковым счётом 1:2. «Зенит» одержал две победы — дома над «Тамбовом» (2:1) и на выезде над «Сочи» (2:0).
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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