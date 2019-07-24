КДК РФС вынес решения по матчу «Ростов» — «Спартак»

В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по матчу 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

«В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафовать главного тренера „Ростова“ Валерия Карпина на 10 тыс. рублей. В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать „Ростов“ на 10 тыс. рублей.



В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию оштрафовать „Спартак“ на 40 тыс. рублей. В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать „Спартак“ на 10 тыс. рублей», — говорится на официальном сайте РФС.