«Нефтчи» вылетел из Баку на матч с «Арсеналом»

Бакинский «Нефтчи» вылетел из Баку в Москву, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, сегодня, 24 июля, рано утром футболисты «Нефтчи» должны были вылететь на матч с тульским «Арсеналом» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанская команда должна была вылететь из аэропорта регулярным рейсом Баку — Москва. Однако из-за неисправности самолёта пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. В результате вылет был задержан более чем на три часа.
Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится завтра, 25 июля, в Туле и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра должна пройти в Азербайджане 1 августа. В случае успеха на данном этапе туляки сыграют с израильской командой «Бней Иегуда» в 3-м отборочном этапе.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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