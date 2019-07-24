Нападающий «Порту» прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Колумбийский форвард «Порту» Хуан Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов». В ближайшее время он пройдёт медицинский осмотр, после чего с ним будет заключён контракт. Об этом сообщил официальный «твиттер» самарской команды.

19-летний футболист в прошлом сезоне провёл три матча в Юношеской лиге УЕФА за «Порту», не отметившись результативными действиями. Игрок был куплен «Порту» у колумбийского клуба «Эскофутупер» за € 1,35 млн летом 2018 года.

«Крылья Советов» в первых двух турах Премьер-Лиги набрали три очка — в первой игре самарцы обыграли дома ЦСКА (2:0), а во второй в родных стенах уступили «Арсеналу» со счётом 2:3.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».