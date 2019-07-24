КДК оштрафовал «Зенит», Мусаева, Гончаренко и Сёмина

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес вердикты по итогам рассмотрения событий на матчах 2-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба РФС.
«Крылья Советов» – «Арсенал»: за бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий самарцы оштрафованы на 50 тыс. рублей.
«Уфа» – «Краснодар»: за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи тренер уфимцев Сафрониди и старший тренер «Краснодара» Мусаев оштрафованы на 10 тыс. рублей.
ЦСКА – «Оренбург»: за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер хозяев Гончаренко и наставник гостей Федотов оштрафованы на 10 тыс. рублей.
«Локомотив» – «Тамбов»: за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер хозяев Сёмин оштрафован на 20 тыс. рублей. За иные нарушения регламента решено вынести «Тамбову» замечание.
«Сочи» – «Зенит»: за скандирование зрителями оскорбительных выражений хозяйский клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За скандирование зрителями ненормативной лексики гости оштрафованы на 20 тыс. рублей.
«Урал» – «Ахмат»: за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер гостей Рахимов и начальник хозяев Иванов оштрафованы на 10 тыс. рублей.
- 24 июля 2019
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