В Англии за 5 лет удвоилось количество проявлений расизма

Футбольная организация по вопросам равенства Kick It Out провела исследование, по результатам которого выяснилось, что за последние пять лет в английском футболе количество проявлений расизма практически удвоилось.
Сообщений об антисемитизме, исламофобии и другом религиозном фанатизме в футболе также стало больше на 75% по сравнению с предыдущим годом. Количество сообщений о дискриминации в социальных сетях увеличилось до 581, что на 12% больше, чем в предыдущем сезоне (520).
«Футбол отражает общество, и эти цифры, к сожалению, неудивительны. Тот факт, что количество сообщений о расизме возросло на 43%, ясно показывает огромную работу, которую футболу ещё предстоит сделать, чтобы бросить вызов этому. В 2019 году нам нужно задать вопрос, что мы можем сделать лучше, а что не работает», — цитирует The Telegraph Руазена Вуда, исполнительного директора Kick It Out.
- 24 июля 2019
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