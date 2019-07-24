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КДК рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака» отдельно, «Ростову» грозят санкции

КДК рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака» отдельно, «Ростову» грозят санкции
Футбол / РПЛ 0

Представитель РФС объяснил отсутствие в отчёте с заседания Контрольно-дисциплинарного комитета решения относительно инцидента с участием болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Ситуация с болельщиками на матче «Ростов» – «Спартак» вчера на заседании КДК не рассматривалась. Там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата. РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провёл совещание со всеми сторонами.

Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа. С учётом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча», — заявил представитель РФС.

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