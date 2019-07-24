Сёмин и Газзаев заступились за экс-владельца «Сатурна», обвиняемого в убийствах

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», обратились в Мосгорсуд с открытым письмом в связи с уголовным делом в отношении бывшего владельца раменского «Сатурна» Олега Шишканова, сообщает РБК.



В письме, которое суду представил адвокат обвиняемого, тренеры и ещё около 40 деятелей культуры и спорта попросили сменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Они отметили, что Шишканов — меценат, поддерживал спортивные инициативы и оказывал поддержку ополченцам Донбасса, а также тот факт, что у него на иждивении двое малолетних детей и взрослая дочь-инвалид детства. Суд принял решение оставить меру пресечения в силе.



В отдельном письме за Шишканова заступились и другие футбольные деятели, среди которых первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко и ряд ветеранов «Спартака» – Юрий Гаврилов, Сергей Шавло и другие.



По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.

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