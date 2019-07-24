Сёмин и Газзаев заступились за экс-владельца «Сатурна», обвиняемого в убийствах

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», обратились в Мосгорсуд с открытым письмом в связи с уголовным делом в отношении бывшего владельца раменского «Сатурна» Олега Шишканова, сообщает РБК.
В письме, которое суду представил адвокат обвиняемого, тренеры и ещё около 40 деятелей культуры и спорта попросили сменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Они отметили, что Шишканов — меценат, поддерживал спортивные инициативы и оказывал поддержку ополченцам Донбасса, а также тот факт, что у него на иждивении двое малолетних детей и взрослая дочь-инвалид детства. Суд принял решение оставить меру пресечения в силе.
В отдельном письме за Шишканова заступились и другие футбольные деятели, среди которых первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко и ряд ветеранов «Спартака» – Юрий Гаврилов, Сергей Шавло и другие.
По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.
- 24 июля 2019
-
16:34
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:26
-
15:25
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:34
-
14:13
-
14:03
-
13:57
-
13:39
-
13:36
-
13:19
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:26
-
12:01
-
11:56
-
11:44
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:59
-
10:45
-
10:33
-
10:25