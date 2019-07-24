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Новичок «Крыльев Советов»: мои ориентиры в футболе — Суарес и Кавани

Новичок «Крыльев Советов»: мои ориентиры в футболе — Суарес и Кавани
Футбол / РПЛ 0

Колумбийский форвард Хуан Переа, который прибыл в расположение «Крыльев Советов», рассказал о своих впечатлениях от пребывания в стане самарской команды.

«Я испытываю очень приятные чувства. Знаю, что в России сильный чемпионат. Клуб был во мне заинтересован, и я очень рад стать его частью. Российская Премьер-Лига находится среди самых сильных европейских чемпионатов. Знаю российские клубы „Зенит“ и „Локомотив“, а теперь и „Крылья Советов“. Знаю, что Россия — очень красивая страна. Здесь очень любят футбол. Слышал, что в Самаре изумительный стадион. Мои ориентиры в футболе — Луис Суарес и Эдинсон Кавани», — сказал Переа в интервью клубному телевидению.

19-летний футболист в прошлом сезоне провёл три матча в Юношеской лиге УЕФА за «Порту», не отметившись результативными действиями. Игрок был куплен «Порту» у колумбийского клуба «Эскофутупер» за € 1,35 млн летом 2018 года.

Нападающий «Порту» прибыл в расположение «Крыльев Советов»
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