Кого и как должен наказать КДК по итогам инцидента с фанатами «Спартака»?
20 июля после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком», который состоялся на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, в подтрибунном помещении, куда отправились болельщики красно-белых, произошла давка, в ходе которой на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа, которые начали применять физическую силу к фанатам.
Сегодня, 24 июля, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС объявил, что рассмотрение инцидента состоится 2 августа. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кого и как нужно наказать в данном случае?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Свиньи – не фанаты «Спартака». Арену в Ростове нужно дисквалифицировать
ОМОН, полиция и стюарды заслужили награду от РФС.
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