Три фаната оштрафованы за насмешки над гибелью Салы

Три фаната «Саутгемптона», которые проявили насмешки над гибелью аргентинского футболиста Эмилиано Салы, были оштрафованы, сообщает BBC. Один из них также получил четырёхлетний запрет на посещение футбольных матчей. Трое болельщиков совершили «жесты оскорбления» после того, как в феврале нынешнего года была объявлена минута молчания в память об игроке в матче «Саутгемптона» с «Кардифф Сити».

Фотографии доступны в «твиттере» Daily Mail.

Это был первый матч, когда валлийская команда играла после смерти нападающего в авиакатастрофе 21 января.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.