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Соперник «Спартака» в Лиге Европы остался без своего лучшего бомбардира

Соперник «Спартака» в Лиге Европы остался без своего лучшего бомбардира
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий Деян Соргич покинул расположение «Туна» и подписал контракт с «Осером». Контракт швейцарского футболиста с новой командой рассчитан на три сезона, сообщает пресс-служба французской команды.

Фотография доступна в «твиттере» «Осера».

В прошлом году в чемпионате Швейцарии 29-летний футболист записал на свой счёт 15 мячей, что позволило ему стать лучшим бомбардиром «Туна» и стать вторым в списке лучших снайперов всего первенства.

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы. Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арене». Победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф евротурнира.

Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы
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