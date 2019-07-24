«Он выглядит как красный болгарский перец». Фанаты обеспокоены загаром Месси

Поклонники нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси обеспокоены сильным загаром, который футболист получил на отдыхе. Аргентинец в преддверии сезона отдыхает на курорте вместе со своими родственниками и опубликовал несколько фотографий в социальной сети. В комментариях в «Инстаграме» фанаты высказали свою обеспокоенность загаром Месси.
«Он выглядит как красный болгарский перец», — написал один из болельщиков.
«Он краснее, чем мандрил», — написал другой любитель футбола.
Фотография доступна в «инстаграме» Лионеля Месси.
В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, оказавшись автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.
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