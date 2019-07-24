Ковач: «Бавария» сделает всё, чтобы заполучить Зане

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о потенциальном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.



«Наше руководство показало Зане свои намерения. Мы сфокусированы на трансфере, и Лерой знает, чего ожидать здесь. Когда футболист такого уровня приходит в «Баварию», он знает свою работу.



Как видите, это непростая сделка. Но я знаю, что клуб усердно работает, чтобы переход состоялся. Мы сделаем всё, чтобы заполучить Зане. Лерой – игрок нашей мечты. Люди знают это, мы знаем это», — приводит слова Ковача Goal.com со ссылкой на Sport Bild.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.



«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане