Ковач: «Бавария» сделает всё, чтобы заполучить Зане

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о потенциальном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
«Наше руководство показало Зане свои намерения. Мы сфокусированы на трансфере, и Лерой знает, чего ожидать здесь. Когда футболист такого уровня приходит в «Баварию», он знает свою работу.
Как видите, это непростая сделка. Но я знаю, что клуб усердно работает, чтобы переход состоялся. Мы сделаем всё, чтобы заполучить Зане. Лерой – игрок нашей мечты. Люди знают это, мы знаем это», — приводит слова Ковача Goal.com со ссылкой на Sport Bild.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.
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