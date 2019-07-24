«Ювентус» одолел «Интер» в серии пенальти. Роналду забил гол, де Лигт — автогол
«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче Международного кубка чемпионов, который прошёл в Центре олимпийских видов спорта в городе Нанкин (Китай). Основное время игры завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались туринцы – 4:3.
Счёт был открыт уже на 10-й минуте – мяч в собственные ворота отправил защитник бьянконери Маттейс де Лигт. На 68-й минуте нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду восстановил равенство.
В серии пенальти у «Ювентуса» поразить ворота соперника смогли Жоау Канселу, Роналду, Эмре Джан и Мерих Демирал. Не реализовали свои удары Адриен Рабьо и Федерико Бернардески. У «Интера» были точны Георге Пушкаш, Жоау Мариу и Николо Барелла. Не забили Андреа Раноккья, Самуэле Лонго и Борха Валеро.
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