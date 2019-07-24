«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в товарищеском матче — 6:1

В товарищеском матче «Китчи» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По» и завершилась со счётом 6:1 в пользу английской команды.



Голами в составе команды Хосепа Гвардиолы отметились нападающий Набиль Туайзи, а также полузащитники Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Айкер Посо Ла Роза и Лерой Зане, записавший на свой счёт два забитых мяча.



«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19, обойдя «Ливерпуль» на очко. В следующем товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги подопечные Гвардиолы сыграют с японским клубом «Иокогама Маринос». 4 августа «Манчестер Сити» проведёт матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».