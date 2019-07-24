Семак: к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество игры «Зенита» повысится

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о старте команды в новом сезоне и предстоящем участии в Лиге чемпионов.

«Работать над улучшением игры нужно всегда. В настоящий момент мы только в начале пути. Сейчас всё происходит так, как и должно быть. Всегда непросто после каникул вкатываться в сезон. Без официальных матчей и регулярных тренировок игроки теряют форму, и нужно время, чтобы её набрать. Но я доволен своими футболистами. Сейчас играют те, кто лучше готов. Но придёт время и других ребят, сезон длинный. Это рабочие моменты для любой команды.

К сожалению, мы проиграли матч за Суперкубок «Локомотиву», но могли и выиграть его, на концовку матча нас не хватило. Но это была одна игра, которая осталась в прошлом. Важно, что в чемпионате России мы стартовали с двух побед. Набирать очки нужно с самого начала турнира. Никто из нас не ждёт лёгких матчей, особенно сейчас, в начале сезона, когда все команды мотивированы и хотят играть в футбол.

Лига чемпионов и внутренний чемпионат — два совершенно разных турнира. И если команда успешно выступает в национальном чемпионате, это ещё не значит, что так же у неё дела пойдут и на международной арене. За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим. Мы будем готовиться к тем соперникам, с которыми нам предстоит играть. Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет прибавлять от игры к игре — и к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество нашей игры повысится», — цитирует Семака «Лайф».