Семья воспитанника «Локомотива» попала в автокатастрофу

«Локомотив» на своём официальном сайте сообщил, что семья воспитанника академии клуба Даниила Секача попала в автокатастрофу.

«19 июля семья воспитанника академии ФК «Локомотив» 2005 года рождения Даниила Секача попала в страшную автокатастрофу. На трассе около города Кисловодска в машину, в которой находились родители Дани, он сам и его младшая сестрёнка Яна, врезался автомобиль «БМВ», выехавший на встречную полосу. Родители молодого футболиста и его младшая сестра попали в реанимацию.

В настоящий момент состояние родителей Даниила улучшилось, но они остаются в стационаре, и им предстоит длительное лечение.

Яна переведена из Кисловодской больницы в краевую детскую больницу, где ставропольские врачи борются за её жизнь. У всех пострадавших множественные переломы, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения.

Сам Даниил получил травмы лицевого отдела черепа и сейчас находится в Москве — в ближайшее время ему предстоит перенести операцию.

ФК «Локомотив» оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации.

Также ФК «Локомотив» надеется, что расследование данного происшествия будет объективным и виновник происшествия понесёт наказание в рамках действующего законодательства», — сказано в заявлении клуба.