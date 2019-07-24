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«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ

«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк. В начале второго тайма, на 47-й минуте нападающий московской команды Александр Руденко удвоил преимущество хозяев в счёте.

«Спартак-2» набрал 7 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив «Чертаново». «Нижний Новгород» (1) — на 18-м месте. В следующем туре ФНЛ «Спартак-2» сыграет на выезде с «Армавиром» 29 июля, а «Нижний Новгород» днём ранее примет московское «Торпедо».

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
2 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 – Бакалюк – 32, 2:0 – Руденко – 47
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