«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.



На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк. В начале второго тайма, на 47-й минуте нападающий московской команды Александр Руденко удвоил преимущество хозяев в счёте.



«Спартак-2» набрал 7 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив «Чертаново». «Нижний Новгород» (1) — на 18-м месте. В следующем туре ФНЛ «Спартак-2» сыграет на выезде с «Армавиром» 29 июля, а «Нижний Новгород» днём ранее примет московское «Торпедо».