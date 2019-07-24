«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ
В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк. В начале второго тайма, на 47-й минуте нападающий московской команды Александр Руденко удвоил преимущество хозяев в счёте.
«Спартак-2» набрал 7 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив «Чертаново». «Нижний Новгород» (1) — на 18-м месте. В следующем туре ФНЛ «Спартак-2» сыграет на выезде с «Армавиром» 29 июля, а «Нижний Новгород» днём ранее примет московское «Торпедо».
- 24 июля 2019
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:26
-
15:25
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:34
-
14:13
-
14:03
-
13:57
-
13:39
-
13:36
-
13:19
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:26
Партнерский контент