«Монако» представил выездную форму на следующий сезон роликом с Головиным
«Монако» представил выездную форму на сезон-2019/20.
Новый комплект экипировки монегасков выполнен в чёрном цвете с золотыми вставками. Создана форма была техническим спонсором клуба — итальянской компанией Kappa. В ролике с представлением формы принял участие российский полузащитник клуба Александр Головин.
Видео доступно в «твиттере» «Монако».
Минувший сезон «Монако» завершил на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв команды от зоны вылета составил три очка. В Лиге чемпионов монегаски не смогли преодолеть стадию группового этапа, заняв последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге». Из Кубка Франции монегаски вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Метцу» (1:3).
«Монако» представил новую форму постером с Головиным, Фалькао и Фабрегасом
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