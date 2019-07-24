«Краснодар-2» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ
В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Текстильщик». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 67-й минуте счёт в матче открыл полузащитник команды из Иваново Максим Гайдуков. Через 6 минут защитник «Краснодара-2» Иван Таранов отправил в ворота «Текстильщика» ответный мяч. Таким образом, «Текстильщик» прервал серию из трёх поражений.
«Краснодар-2» набрал 2 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив «СКА-Хабаровск». «Текстильщик» (1) — на 17-м месте. В следующем туре ФНЛ «Краснодар-2» сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», а «Текстильщик» проведёт матч с «Томью». Обе встречи пройдут 28 июля.
- 24 июля 2019
-
19:36
-
19:31
-
19:24
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:26
-
15:25
-
15:09
-
14:45
-
14:38
Партнерский контент