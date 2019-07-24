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«Краснодар-2» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Краснодар-2» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Текстильщик». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 67-й минуте счёт в матче открыл полузащитник команды из Иваново Максим Гайдуков. Через 6 минут защитник «Краснодара-2» Иван Таранов отправил в ворота «Текстильщика» ответный мяч. Таким образом, «Текстильщик» прервал серию из трёх поражений.

«Краснодар-2» набрал 2 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив «СКА-Хабаровск». «Текстильщик» (1) — на 17-м месте. В следующем туре ФНЛ «Краснодар-2» сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», а «Текстильщик» проведёт матч с «Томью». Обе встречи пройдут 28 июля.

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
24 июля 2019, среда. 17:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
1 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 – Гайдуков – 67, 1:1 – Таранов – 73
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