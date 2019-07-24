«Краснодар-2» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче ФНЛ

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Текстильщик». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 67-й минуте счёт в матче открыл полузащитник команды из Иваново Максим Гайдуков. Через 6 минут защитник «Краснодара-2» Иван Таранов отправил в ворота «Текстильщика» ответный мяч. Таким образом, «Текстильщик» прервал серию из трёх поражений.



«Краснодар-2» набрал 2 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив «СКА-Хабаровск». «Текстильщик» (1) — на 17-м месте. В следующем туре ФНЛ «Краснодар-2» сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», а «Текстильщик» проведёт матч с «Томью». Обе встречи пройдут 28 июля.