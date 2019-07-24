Гвардиола: будущее Зане не в руках «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника «горожан» Лероя Зане.
«Мы ценим Лероя, он мне очень нравится. Я думаю, он способен стать ещё лучше. Скажу ещё раз — мы хотим, чтобы Зане остался в „Манчестер Сити“. Вот почему мы предложили ему продлить контракт. Но будущее Лероя не в наших руках. У нас хорошее предложение, но если Зане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, что он всё-таки останется с нами», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
- 24 июля 2019
-
19:36
-
19:31
-
19:24
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:26
-
15:25
-
15:09
-
14:45
-
14:38