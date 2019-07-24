Гвардиола: будущее Зане не в руках «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника «горожан» Лероя Зане.



«Мы ценим Лероя, он мне очень нравится. Я думаю, он способен стать ещё лучше. Скажу ещё раз — мы хотим, чтобы Зане остался в „Манчестер Сити“. Вот почему мы предложили ему продлить контракт. Но будущее Лероя не в наших руках. У нас хорошее предложение, но если Зане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, что он всё-таки останется с нами», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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