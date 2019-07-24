Бывший судья Ходырев стал замначальником команды московского «Спартака»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».

«Да, действительно, со вчерашнего дня я приступил к работе. Информацию о работе в „Спартаке“ подтверждаю, всё остальное – обращайтесь в пресс-службу. Я написал заявление о том, что приостанавливаю свою деятельность в качестве инспектора», — приводит слова Ходырева «Спорт-экспресс».

60-летний Ходырев завершил карьеру арбитра в 2005 году. После этого он работал в качестве инспектора на играх разных лиг.

«Спартак» минувший сезон завершил на 5-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. В 30 играх чемпионата красно-белые набрали 49 очков. Отставание команды от третьего места составило семь очков.