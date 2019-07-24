Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2». Форвард отметился забитым на 11-й минуте матча 2-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Долгопрудным».



Ранее сообщалось, что Заболотный может перейти в «Сочи» или в «Уфу». Ранее свой последний гол нападающий забил 8 ноября 2018 года в матче «Зенита» с «Бордо» в рамках розыгрыша Лиги Европы.



Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.