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«Нефтехимик» сыграл вничью с «Лучом» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Лучом» в матче ФНЛ
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В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» встречался с владивостокским «Лучом». Игра прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Луча» Руслан Гордиенко. На 59-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров забил гол и сравнял счёт в матче. Таким образом, нижнекамский клуб продлил серию без поражений в ФНЛ до четырёх матчей.

«Нефтехимик» набрал 8 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (4) — на 10-м месте в таблице. В следующем туре ФНЛ «Нефтехимик» сыграет с курским «Авангардом», а владивостокский «Луч» примет ярославский «Шинник». Обе встречи состоятся 28 июля.

ФНЛ - Первый дивизион . 4-й тур
24 июля 2019, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1