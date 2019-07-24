Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих в совместных рекламных акциях. Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего игрока парижан сделал бы «Юве» более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.
Сам Неймар хочет вернуться в «Барселону». Однако из-за натянутых отношений между чемпионами Испании и Франции этот трансфер видится маловероятным. Поэтому окружение бразильца рассматривает другие варианты для продолжения карьеры форварда. Ожидается, что уже на этой неделе в Китае состоится встреча агента футболиста Пини Захави с представителями «Ювентуса».
- 24 июля 2019
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