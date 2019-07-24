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Поле стадиона «Лужники» пострадало после концертов

Поле стадиона «Лужники» пострадало после концертов
Футбол / РПЛ 0

Газон стадиона «Лужники» сильно пострадал из-за проведения ряда концертов на арене, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Напомним, за последние несколько месяцев стадион «Лужники» принял три больших концерта — 31 мая на арене выступила группа Bon Jovi, 15 июня прошло шоу группы Muse, а 21 июля «Лужники» посетил легендарный коллектив Metallica. Также 29 июля на арене запланирован масштабный концерт немецкой группы Rammstein.

По информации источника, ещё за полторы недели до концерта группы Metallica газон в области, где размещается сцена, был в неудовлетворительном состоянии. Напомним, ранее московский «Спартак» заявил «Лужники» резервным стадионом на сезон-2019/20.

«29 июля на БСА «Лужники» состоится концерт группы Rammstein. После демонтажа сценического оборудования агрономы приступят к интенсивному восстановлению газона. Осенью трава «Лужников» будет в надлежащем состоянии для проведения футбольных матчей. Данные работы являются заранее запланированными с учётом всех мероприятий, которые происходят на стадионе, и представляют собой стандартную мировую практику», — сообщили в пресс-службе «Лужников».

«Спартак» заявил «Лужники» резервным стадионом на сезон-2019/20
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