Поле стадиона «Лужники» пострадало после концертов

Газон стадиона «Лужники» сильно пострадал из-за проведения ряда концертов на арене, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Напомним, за последние несколько месяцев стадион «Лужники» принял три больших концерта — 31 мая на арене выступила группа Bon Jovi, 15 июня прошло шоу группы Muse, а 21 июля «Лужники» посетил легендарный коллектив Metallica. Также 29 июля на арене запланирован масштабный концерт немецкой группы Rammstein.
По информации источника, ещё за полторы недели до концерта группы Metallica газон в области, где размещается сцена, был в неудовлетворительном состоянии. Напомним, ранее московский «Спартак» заявил «Лужники» резервным стадионом на сезон-2019/20.
«29 июля на БСА «Лужники» состоится концерт группы Rammstein. После демонтажа сценического оборудования агрономы приступят к интенсивному восстановлению газона. Осенью трава «Лужников» будет в надлежащем состоянии для проведения футбольных матчей. Данные работы являются заранее запланированными с учётом всех мероприятий, которые происходят на стадионе, и представляют собой стандартную мировую практику», — сообщили в пресс-службе «Лужников».
- 24 июля 2019
-
20:57
-
20:54
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:24
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:20
-
16:07