«Барселона» увеличила предложение по Фирпо до € 27 млн

«Барселона» увеличила предложение по защитнику «Бетиса» Хуниору Фирпо, сообщает Sport.es.

По информации источника, ранее севильский клуб отказал в продаже 22-летнего игрока сине-гранатовым за € 20 млн. Теперь каталонцы увеличили своё предложение по футболисту до € 27 млн. На «Камп Ноу» рассчитывают, что «Бетис», оценивший защитника в € 30 млн, пойдёт на уступки и продаст его.

Фирпо выступает за первую команду «Бетиса» с 2018 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 29 матчей. На его счету 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Контракт защитника с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. В составе молодёжной сборной Испании игрок провёл четыре матча. В её составе он выиграл молодёжный чемпионат Европы—2019.