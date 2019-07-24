«Барселона» увеличила предложение по Фирпо до € 27 млн
«Барселона» увеличила предложение по защитнику «Бетиса» Хуниору Фирпо, сообщает Sport.es.
По информации источника, ранее севильский клуб отказал в продаже 22-летнего игрока сине-гранатовым за € 20 млн. Теперь каталонцы увеличили своё предложение по футболисту до € 27 млн. На «Камп Ноу» рассчитывают, что «Бетис», оценивший защитника в € 30 млн, пойдёт на уступки и продаст его.
Фирпо выступает за первую команду «Бетиса» с 2018 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 29 матчей. На его счету 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Контракт защитника с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. В составе молодёжной сборной Испании игрок провёл четыре матча. В её составе он выиграл молодёжный чемпионат Европы—2019.
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