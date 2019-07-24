На официальном сайте ПФЛ обнаружился клуб «Газмяс»

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обнаружился необычный клуб.

Среди профилей команд первенства проявился вымышленный клуб «Газмяс», который прописан в Москве. Другая информация об указанной команде на странице не значится. Напомним, сайт Профессиональной футбольной лиги последний раз обновлялся в апреле нынешнего года.



«Газмяс» — несуществующий футбольный клуб из комедийного сериала «Наша Russia». Стоит отметить, что в первоисточнике данная команда выступала за Омск. Напомним, в одном из эпизодов комедийного шоу роль футболиста «Газмяса» исполнил бывший игрок национальной команды России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв, который в действительности является уроженцем Омска.