«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором» в контрольном матче
Нидерландский «Витесс», который возглавляет бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в контрольном матче сыграл вничью с турецким «Сивасспором».
Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард команды из Арнема Тим Матавж. «Сивасспор» восстановил паритет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Аруна Коне.
«Витесс» (Нидерланды) — «Сивасспор» (Нидерланды) — 1:1
Голы: Матавж, 14 — Коне, 39.
В минувшем сезоне «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Слуцкий: 4-е место — максимально достижимый результат для «Витесса» в чемпионате
- 24 июля 2019
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
21:55
-
21:52
-
21:41
-
21:28
-
21:25
-
20:57
-
20:54
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:24
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
Партнерский контент