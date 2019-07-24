«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором» в контрольном матче

Нидерландский «Витесс», который возглавляет бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в контрольном матче сыграл вничью с турецким «Сивасспором».

Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард команды из Арнема Тим Матавж. «Сивасспор» восстановил паритет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Аруна Коне.

«Витесс» (Нидерланды) — «Сивасспор» (Нидерланды) — 1:1

Голы: Матавж, 14 — Коне, 39.

В минувшем сезоне «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».