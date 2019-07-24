«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче ФНЛ с «Чайкой»
В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» встречалась со «СКА-Хабаровск». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0 в пользу хабаровского клуба.
На 9-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Адлан Кацаев. Через три минуты Кацаев удвоил преимущество хабаровской команды в счёте. Таким образом, «СКА-Хабаровск» прервал серию матчей без побед в ФНЛ, которая длилась на протяжении трёх игр.
«СКА-Хабаровск» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (4) — на 12-м месте в таблице соревнования. В настоящий момент лидером ФНЛ являются подмосковные «Химки», набравшие 12 очков в 4 матчах.
- 24 июля 2019
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