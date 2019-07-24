К. Комбаров: для Тулы Лига Европы — это историческое событие

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился ожиданиями от противостояния с «Нефтчи» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.



«Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.



Повторюсь, это историческое событие для Тулы. Мы внесли определённый вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми. Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги чемпионов.



Понятное дело, когда первую игру играешь дома, ни в коем случае нельзя пропускать. Но это футбол, игра, сложиться может всякое. Мы должны забивать первые и, конечно же, не пропускать. В выездном матче будет легче», — приводит слова Комаброва официальный сайт тульского «Арсенала».

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