«Арсенал» объявит о переходе Себальоса 25 июля

Завтра, 25 июля, полузащитник «Реала» Даниель Себальос официально станет игроком «Арсенала», сообщает Sport.es.

По информации источника, 22-летний хавбек находится в Лондоне ещё со вторника. Ожидалось, что о его переходе будет объявлено сегодня, 24 июля. Однако из-за задержек в получении документов «канониры» сделают это лишь на следующий день. В Лондон футболист переберётся на правах аренды без права последующего выкупа. Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан одобрил уход полузащитника, несмотря на травму, полученную вингером команды Марко Асенсио.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.