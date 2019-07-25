Трошечкин: «Химки» идут от игры к игре, нам нужно ещё больше трудиться

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от победы команды над красноярским «Енисеем». В матче 4-го тура ФНЛ «Химки» разгромили «Енисей» со счётом 4:0.
«Несмотря на крупный счёт, не сказал бы, что это была простая игра. Лёгких побед в принципе не бывает. Тем более главный тренер требует от нас максимальной отдачи не только в каждом матче, но и в каждом игровом эпизоде. Поэтому независимо от счёта все выкладываются на сто процентов. Случайно ли то, что много хороших моментов мы создаём у ворот соперника после стандартов? Нет, конечно. Мы основательно работаем над этим компонентом на тренировках. В этот раз всё получилось удачно, и подачи были качественными, выигрывали борьбу. Что касается побед в первых четырёх турах, то, думаю, дело в тех требованиях, которые нам предъявляет тренерский штаб и которые мы стараемся выполнять, а также в качественных сборах и серьёзной работе на тренировках. Мы идём от игры к игре, и понятно, что для достижения результата нужно ещё больше трудиться», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Химки» после 4 туров возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, набрав 12 очков. 23-летний Трошечкин проводит в команде первый сезон. Он является воспитанником московского «Локомотива».
- 25 июля 2019
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