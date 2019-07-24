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«Газмяс» появился на официальном сайте ПФЛ в результате хакерской атаки

«Газмяс» появился на официальном сайте ПФЛ в результате хакерской атаки
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Профиль вымышленного футбольного клуба «Газмяс» был удалён с официального сайта Профессиональной футбольной лиги.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ПФЛ, страница несуществующего клуба, прописанного в Москве, появилась на сайте в результате хакерской атаки, произошедшей сегодня, 24 июля. Последствия были оперативно устранены, в настоящий момент сайт работает в штатном режиме. Напомним, в апреле 2019 года была представлена новая версия сайта Профессиональной футбольной лиги.

«Газмяс» — несуществующий футбольный клуб из комедийного сериала «Наша Russia». Стоит отметить, что в первоисточнике данная команда выступала за Омск. Напомним, в одном из эпизодов комедийного шоу роль футболиста «Газмяса» исполнил бывший игрок национальной команды России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв, который в действительности является уроженцем Омска.

Фото: Официальный сайт ПФЛ
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