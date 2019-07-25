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Президент Ла Лиги: можем заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»

Президент Ла Лиги: можем заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход французского форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может быть заблокирован.

«Атлетико» сделал запрос о блокировке трансфера Гризманна. Ла Лига может это сделать. Было начато расследование, и компетентные органы должны будут дать оценку ситуации. Больше мне сейчас нечего сказать", — приводит слова Тебаса Tuttosport со ссылкой на радио Onda Cero.

Напомним, «Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.

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