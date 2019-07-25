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В Москве открылась аппаратная студия Okko Спорт. Лучшие фото

В Москве открылась аппаратная студия Okko Спорт. Лучшие фото
Футбол / Англия 0

24 июля в Москве состоялась церемония открытия аппаратной студии Okko Спорт, где лучшие комментаторы России будут работать на матчах английской Премьер-лиги.

Помимо просмотра прямых трансляций всех 380 матчей сезона подписчики получат доступ ко всему разнообразному контенту английской Премьер-лиги: записям трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и Okko Спорт. В общей сложности планируется сделать доступным более 2000 часов различного эксклюзивного контента. Раздел Okko Спорт доступен в приложении Okko, которое есть в Google Play, App Store, телевизорах с функцией Smart-TV, а также на web-сайте.

Лучшие фото с открытия студии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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