Кечинов: если «Спартак» будет играть с «Туном», как с «Сочи», возникнут проблемы

Бывший полузащитник московковского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями о предстоящем противостоянии красно-белых с швейцарским «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы
«Сейчас все команды умеют играть в футбол, и нельзя допускать ни малейшей недооценки соперника. Если у футболистов «Спартака» будут какие-то проблемы с настроем, это может повлечь серьёзные последствия. Кроме того, могут возникнуть проблемы, если москвичи будут играть с «Туном» так же, как в матче первого тура РПЛ с «Сочи». Надеюсь, команда сможет показать тот футбол, который мы видели в некоторых удачных матчах прошлого сезона. Тогда проблем возникнуть не должно», — приводят слова Кечинова «Известия».
«Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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