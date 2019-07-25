Ибрагимович избежал дисквалификации за перелом скулы Муниру

Дисциплинарный комитет МЛС принял решение не отстранять форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за скандальный эпизод, произошедший во время дерби с «Лос-Анджелесом» (3:2), ограничившись предупреждением.
Напомним, что 37-летний швед сломал скулу защитнику Мохамеду Муниру в борьбе за верховой мяч, ударив соперника локтём в лицо.
В ближайшие дни Муниру будет сделана операция, он пропустит минимум четыре недели.
Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Амро Тарека
Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти). Контракт игрока с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.
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