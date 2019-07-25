«ПСЖ» может вернуть Матюиди

Хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди может вернуться в «Пари Сен-Жермен» в текущее трансферное окно, сообщает Paris United.

По сведениям источника, туринский клуб хочет предложить за 32-летнего полузащитника от € 25 до 30 млн.



Ранее сообщалось, что в трансфере игрока сборной Франции заинтересован «Монако».



Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея — дважды чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны.



В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.

«Монако» нацелился на Матюиди