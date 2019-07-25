«ПСЖ» может вернуть Матюиди
Хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди может вернуться в «Пари Сен-Жермен» в текущее трансферное окно, сообщает Paris United.
По сведениям источника, туринский клуб хочет предложить за 32-летнего полузащитника от € 25 до 30 млн.
Ранее сообщалось, что в трансфере игрока сборной Франции заинтересован «Монако».
Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея — дважды чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.
«Монако» нацелился на Матюиди
«Ювентус» готов продать Матюиди за € 25 млн
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