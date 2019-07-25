Бен-Йеддер может перейти в «Рому» из «Севильи»
Форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в «Рому», сообщает Spazio Napoli со ссылкой на Corriere dello Sport.
По сведениям источника, нападающий сможет покинуть «Севилью» в случае, если будет выкуплен его контракт.
Ранее сообщалось, что к 28-летнему футболисту, стоимость которого оценивается в € 40 млн, проявляли интерес «Милан», «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Бен-Йеддер выступает за «Севилью» с 2016 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 35 матчей, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его соглашение с испанским клубом действует до лета 2021 года. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы.
Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»
- 25 июля 2019
-
04:48
-
04:27
-
04:01
-
03:31
-
02:58
-
02:31
-
02:20
-
01:45
-
01:21
-
01:02
-
00:42
-
00:23
-
00:11
-
00:04
- 24 июля 2019
-
23:49
-
23:24
-
22:52
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
21:55
-
21:52
-
21:41
-
21:28
-
21:25
-
20:57
-
20:54
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:47
-
19:36
Партнерский контент