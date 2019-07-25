Бен-Йеддер может перейти в «Рому» из «Севильи»

Форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в «Рому», сообщает Spazio Napoli со ссылкой на Corriere dello Sport.



По сведениям источника, нападающий сможет покинуть «Севилью» в случае, если будет выкуплен его контракт.

Ранее сообщалось, что к 28-летнему футболисту, стоимость которого оценивается в € 40 млн, проявляли интерес «Милан», «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Бен-Йеддер выступает за «Севилью» с 2016 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 35 матчей, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его соглашение с испанским клубом действует до лета 2021 года. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы.