Игнатьев: «Нефтчи» имеет хороших инвесторов, «Арсеналу» будет непросто

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал грядущее противостояние тульского «Арсенала» с бакинским «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Будем надеяться, что «Арсенал» не зря так ярко выступил в прошлом сезоне и проявит себя в еврокубках. Первая игра для туляков домашняя, и по законам футбола ее надо выигрывать. В целом российский футбол сильнее азербайджанского, но тут играют отдельные команды. Насколько мне известно, «Нефтчи» имеет хороших инвесторов, они ставят перед собой высокие задачи, и у них уже есть опыт игры на международном уровне. Так что просто тулякам точно не будет», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится 25 июля в Туле и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра должна пройти в Азербайджане 1 августа. В случае успеха туляки сыграют с израильской командой «Бней Иегуда» в 3-м отборочном этапе.