Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за € 90 млн, став самым дорогим игроком клуба

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в приобретении форварда Пауло Дибалы у туринского «Ювентуса» за € 90 млн, сообщает Daily Mail.



По сведениям источника, переговоры между клубами начались ещё месяц назад. Президент «шпор» Дэниэл Леви хочет купить сильного нападающего, чтобы поддержать главного тренера команды Маурисио Почеттино. Сумма сделки может составить £ 80 млн (около € 90 млн). Если она состоится, то Дибала станет самым дорогим приобретением лондонского клуба в истории. На текущий момент таковым является Танги Ндомбеле, перешедший в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что в трансфере 25-летнего аргентинца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В туринский клуб форвард перешёл летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн.



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