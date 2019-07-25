Де Росси вылетел в Аргентину для заключения контракта с «Бокой»

Экс-полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси, которому накануне исполнилось 36 лет, вылетел в Аргентину для подписания однолетнего контракта с «Бока Хуниорс».



Ранее сообщалось, что Де Росси заключит соглашение с аргентинской командой на сумму € 500 тыс.



Напомним, что Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находится в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси принял участие в 459 матчах и забил 43 мяча.

Марадона поприветствовал Де Росси, который близок к переходу в «Боку Хуниорс»