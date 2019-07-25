«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче

В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом». Встречу обслуживал американский арбитр Сорин Стойка. Игру посетило более 54 тыс. зрителей.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте первого тайма. Отличился полузащитник лиссабонской команды Бруну Фернандеш. Через 16 минут нападающий мерсисайдцев Дивоr Ориги забил ответный мяч. В концовки первой половине встречи голландский хавбек Жоржиньо Вейналдум вывел англичан вперёд. Во втором тайме клуб из Португалии сравнял счёт на 53-й минуте. Голом отметился бразильский полузащитник Вендел. Далее команды мячей забить не сумели. Таким образом, встреча завершилась вничью со счётом 2:2.