Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: хочу, чтобы Зане остался и стал гораздо сильнее

Гвардиола: хочу, чтобы Зане остался и стал гораздо сильнее
Футбол / Англия 0

Наставник тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет расставаться с полузащитником команды Лероем Зане, к которому проявляет активный интерес мюнхенская «Бавария».

«Зане – тот игрок, который мне действительно нравится, очень нравится. Думаю, что он всё ещё может стать гораздо сильнее. Хотим, чтобы он остался», – приводит слова Гвардиолы Canal+.

Ранее сообщалось, что английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно. Сам игрок также не выражает желания покинуть «Манчестер Сити», и «горожане» надеются, что он согласится подписать с клубом новый контракт.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний он принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Ковач: «Бавария» сделает всё, чтобы заполучить Зане
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент