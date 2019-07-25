Гвардиола: хочу, чтобы Зане остался и стал гораздо сильнее

Наставник тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет расставаться с полузащитником команды Лероем Зане, к которому проявляет активный интерес мюнхенская «Бавария».
«Зане – тот игрок, который мне действительно нравится, очень нравится. Думаю, что он всё ещё может стать гораздо сильнее. Хотим, чтобы он остался», – приводит слова Гвардиолы Canal+.
Ранее сообщалось, что английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно. Сам игрок также не выражает желания покинуть «Манчестер Сити», и «горожане» надеются, что он согласится подписать с клубом новый контракт.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний он принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
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