ПАОК подтвердил уход Хачериди

Федерация футбола Греции подтвердила расторжение контракта между салоникским ПАОК и защитником команды Евгением Хачериди, сообщает Sportstime.
31-летний футболист сборной Украины получил статус свободного агента. Ранее сообщалось, что он намерен покинуть ПАОК из-за недостатка игровой практики и вернуться в киевское «Динамо», за которое выступал до перехода в греческий клуб.
Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб «Олком». Далее играл в запорожском «Металлурге» и «Волыни». С 2007 года футболист «Динамо» Киев, в составе которого стал трёхкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трёхкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.
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