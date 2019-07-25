Вермален прибыл в Японию, чтобы вновь стать одноклубником Иньесты
Экс-защитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Томас Вермален может продолжить карьеру в Японии, сообщает испанская Marca.
По информации издания, 33-летний футболист, находящийся в настоящее время в статусе свободного агента, близок к заключению соглашения с клубом «Виссел Кобе», за который уже выступают бывшие игроки каталонской команды Андрес Иньеста и Давид Вилья. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.
Вермален перешёл в «Барселону» из «Арсенала» летом 2014 года. В минувшем сезоне бельгийский игрок провёл в составе сине-гранатовых всего девять матчей (из них семь — в основном составе), не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Вермален близок к переходу в «Олимпиакос».
Вермален, скорее всего, перейдёт в «Олимпиакос»
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