Вермален прибыл в Японию, чтобы вновь стать одноклубником Иньесты

Экс-защитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Томас Вермален может продолжить карьеру в Японии, сообщает испанская Marca.



По информации издания, 33-летний футболист, находящийся в настоящее время в статусе свободного агента, близок к заключению соглашения с клубом «Виссел Кобе», за который уже выступают бывшие игроки каталонской команды Андрес Иньеста и Давид Вилья. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.

Вермален перешёл в «Барселону» из «Арсенала» летом 2014 года. В минувшем сезоне бельгийский игрок провёл в составе сине-гранатовых всего девять матчей (из них семь — в основном составе), не отметившись результативными действиями.



Ранее сообщалось, что Вермален близок к переходу в «Олимпиакос».